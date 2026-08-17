Фото: ДСНС

У ніч на 17 серпня російські війська завдали ударів по промисловій інфраструктурі Полтавської області

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС, передає RegioNews.

Росіяни застосували балістичні ракети, поціливши по двох промислових підприємствах у Кременчуцькому районі. На обох об’єктах спалахнули пожежі. На першому підприємстві підрозділи ДСНС ліквідували пожежу ще вночі. На другому рятувальники певний час не могли розпочати гасіння через загрозу повторних обстрілів. Наразі всі пожежі повністю приборкані.

Крім того, ворожі БпЛА атакували ще одне промислове підприємство у Миргородському районі.

На щастя, внаслідок атак загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, вдень 16 серпня російські війська атакували Краматорськ, безпілотником влучили у приміщення поштового відділення. Загинув 19-річний працівник пошти. Ще семеро цивільних дістали поранення.