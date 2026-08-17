Ілюстративне фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали чотири людини: трьох із них госпіталізували, один перебуває у важкому стані. Усім надається необхідна меддопомога.

Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

Нагадаємо, російські війська 16 серпня атакували реактивним безпілотником поштове відділення, розташоване у ТЦ в передмісті Одеси. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.