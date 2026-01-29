Фото: поліція

Поліція Миколаєва розслідує смерть подружжя, тіла яких знайшли в одній із квартир міста ввечері 27 січня. Про ймовірне самогубство товариша правоохоронців повідомив місцевий мешканець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У кімнаті на дивані поліцейські виявили 39-річного чоловіка з вогнепальним пораненням голови та мисливською рушницею в руках. Поруч під ковдрою лежало тіло його 40-річної дружини.

На місці події знайшли передсмертну записку. У ній чоловік зізнався, що ще кілька тижнів тому вбив дружину через ревнощі. Весь цей час він перебував у квартирі з тілом загиблої, а зрештою вирішив покінчити життя самогубством.

Під час огляду на тілі жінки не виявили видимих ознак насильства, остаточну причину її смерті встановить судмедекспертиза.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

