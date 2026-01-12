14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону

фото: ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство стосовно керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у розтраті 1,4 млн грн, виділених на оборону регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ.

"Знаючи реальну вартість продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях. Через підставну фірму він закуповував деревину у лісгоспах ДП "Ліси України", а потім удвічі дорожче постачав власному управлінню. Це дало змогу керівнику заробити понад 1,4 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Наразі фігурант звільнений з посади та обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Обвинувальний акт скерований до суду. Чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Миколаївщині викрили схему підробки документів для уникнення мобілізації. Коштували такі послуги 6500 доларів США.

ДБР розслідування оборона Миколаївська область розтрата
