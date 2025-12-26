Фото: поліція

Під час відбиття однієї з дронових атак бійці ППО збили російський безпілотник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Згодом мешканці Первомайського району в одному з населених пунктів виявили у полі уламки шахеда та викликали поліцію.

Вибухотехніки під час огляду території встановили, що це частини ворожого безпілотника з бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння та становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей.

Дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки, фахівці знешкодили бойову частину шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили бойову частину російської ракети Х-101 з осколково-фугасною бойовою частиною.