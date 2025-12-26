На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
Під час відбиття однієї з дронових атак бійці ППО збили російський безпілотник
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Згодом мешканці Первомайського району в одному з населених пунктів виявили у полі уламки шахеда та викликали поліцію.
Вибухотехніки під час огляду території встановили, що це частини ворожого безпілотника з бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння та становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей.
Дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки, фахівці знешкодили бойову частину шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили бойову частину російської ракети Х-101 з осколково-фугасною бойовою частиною.
