26 грудня 2025, 17:35

На Миколаївщині судили чоловіків за вбивство військового

26 грудня 2025, 17:35
Ілюстративне фото
Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок двом мешканцям Нової Одеси, 29 та 45 років. Йдеться про справу про вбивство військового

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Трагедія сталась влітку 2023 року. Тоді обвинувачені посварились з 47-річним військовим. Вони завдали йому численні удари по голові та тулубу, а потім здійснили в нього не менше 13 пострілів впритул з пневматичної гвинтівки калібром 4,5 мм. Постріли здійснювали по черзі.

Внаслідок поранення чоловік помер. Зазначається, що він був військовим, який приїхав додому у відпустку.

На суді один з обвинувачених не визнав провину. Інший — визнав, але частково: заявив, що не мав наміру вбивати чоловіка.

Суд призначив остаточне покарання: стосовно 29-річного обвинуваченого у вигляді 15 років позбавлення волі, стосовно 45-річного - 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі чоловік здійснив спробу самокаліцтва

убивство суд Миколаївська область
