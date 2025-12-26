На Миколаївщині судили чоловіків за вбивство військового

Ілюстративне фото

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок двом мешканцям Нової Одеси, 29 та 45 років. Йдеться про справу про вбивство військового

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Трагедія сталась влітку 2023 року. Тоді обвинувачені посварились з 47-річним військовим. Вони завдали йому численні удари по голові та тулубу, а потім здійснили в нього не менше 13 пострілів впритул з пневматичної гвинтівки калібром 4,5 мм. Постріли здійснювали по черзі.

Внаслідок поранення чоловік помер. Зазначається, що він був військовим, який приїхав додому у відпустку.

На суді один з обвинувачених не визнав провину. Інший — визнав, але частково: заявив, що не мав наміру вбивати чоловіка.

Суд призначив остаточне покарання: стосовно 29-річного обвинуваченого у вигляді 15 років позбавлення волі, стосовно 45-річного - 14 років позбавлення волі.

