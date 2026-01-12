14:22  12 січня
12 січня 2026, 12:34

На Миколаївщині директор лісгоспу замість відродження лісу засіяв землі пшеницею

12 січня 2026, 12:34
Фото: ДБР
ДБР викрило директора держпідприємства "Веселинівське лісове господарство", який використовував лісові угіддя не за призначенням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець вирішив для отримання незаконного прибутку засіяти пшеницею поля, де мали вирощувати саджанці дерев. Для реалізації схеми він закупив зерно у місцевого підприємства та залучив працівників лісгоспу до обробки ділянок. Такі дії завдали державі мільйонних збитків.

Наразі директора звільнили з посади та повідомили йому про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення.

Вирішується питання про відшкодування втрачених державою коштів.

Раніше повідомлялося, що колишній начальник ДСНС Івано-Франківської області організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

