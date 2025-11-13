Фото: ДСНС

Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури в місті Арциз на Одещині

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа", – йдеться у повідомленні посадовця.

На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих немає.

На місці працювали 16 вогнеборців, залучались три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, вночі 13 листопада російські військові атакували ударними безпілотниками місто Арциз на Одещині. Через ворожий обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.