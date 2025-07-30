У Миколаєві чоловік втікав від ТЦК і стрибнув з мосту

фото: ДБР

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті.

На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітника поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.