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30 июля 2025, 15:12

В Николаеве мужчина убегал от ТЦК и прыгнул с моста

30 июля 2025, 15:12
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фото: ГБР
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ГБР расследует инцидент в Николаеве, где мужчина прыгнул с моста во время проверки учетных документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что 30 июля около 10:00 возведен наряд среди участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП г. Николаева остановили для проверки учетных документов мужчины в одном из промышленных районов города. Однако он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти.

В настоящее время производится осмотр места происшествия, устанавливается лицо погибшего, проводятся допросы сотрудника полиции, сотрудников РТЦК и СП, устанавливаются очевидцы происшествия.

Напомним, недавно в Николаеве задержали агентов ФСБ, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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