У Миколаєві тимчасово не буде води
Відзавтра у місті на дві доби припинять централізоване водопостачання
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Для виконання робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста орієнтовно з 08.00 29 липня по 20.00 30 липня буде припинено водопостачання в Миколаєві", - йдеться у повідомленні.
Очільник міста закликав жителів зробити запас води щонайменше на дві доби.
Нагадаємо, будівництво водогону Нова Одеса-Миколаїв, який має забезпечити жителів обласного центру питною водою, повинна завершитися у серпні поточного року. Про це повідомили у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.
У Миколаївській області зафіксували температурний рекордВсі новини »
28 липня 2025, 15:46У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК
24 липня 2025, 10:15Укрзалізниця запустила новий поїзд Миколаїв – Івано-Франківськ
24 липня 2025, 08:00
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
На Київщині викрито незаконний видобуток 8 тис. тонн піску з Десни
28 липня 2025, 16:28Росіяни перетворюють на сміттєзвалище одне із найбільших міст Запорізької області
28 липня 2025, 16:25Трамп скорочує 50-денний термін угоди Путіну: "Я дуже розчарований"
28 липня 2025, 16:08Зник 8-річний Кирило з Кам’янського: пішов з дому та не повернувся
28 липня 2025, 15:50У Миколаївській області зафіксували температурний рекорд
28 липня 2025, 15:46Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати з російського полону
28 липня 2025, 15:44Як виглядає квартира на 26 поверсі в ЖК "Новодворянський" після ракетного удару по Дніпру 26 липня
28 липня 2025, 15:40На Рівненщині судитимуть жінку, яка допомагала військовим "відсидітись у тилу"
28 липня 2025, 15:25У Дніпрі відтворять соборну мечеть, зруйновану майже 100 років тому
28 липня 2025, 15:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП