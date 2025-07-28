У Миколаєві тимчасово не буде води

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Відзавтра у місті на дві доби припинять централізоване водопостачання

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Для виконання робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста орієнтовно з 08.00 29 липня по 20.00 30 липня буде припинено водопостачання в Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Очільник міста закликав жителів зробити запас води щонайменше на дві доби.

Нагадаємо, будівництво водогону Нова Одеса-Миколаїв, який має забезпечити жителів обласного центру питною водою, повинна завершитися у серпні поточного року. Про це повідомили у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.