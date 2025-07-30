Росіяни вдарили по вокзалу в Павлограді: поїзди курсують зміненим маршрутом
Сьогодні вночі армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Павлограді на Дніпропетровщині
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
"Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу", — уточнили в "УЗ".
На щастя, пасажири та працівники залізниці не постраждали.
Наразі з міркувань безпеки низка приміських поїздів прямують за зміненим маршрутом:
- №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).
- №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).
- №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).
- №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).
Нагадаємо, у ніч на 30 липня Дніпропетровщина зазнала масованої атаки безпілотників. Захисники неба збили 24 ворожі дрони. Через обстріли постраждали двоє осіб — у Павлограді 70-річний чоловік. В області загинула худоба, є руйнування.
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