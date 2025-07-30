Росіяни просуваються на Донеччині: під загрозою ще п'ять населених пунктів
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ поблизу кількох населених пунктів Донецької області
Про це інформує RegioNews із посиланням на DeepState.
За даними карти, ворог просунувся в районах Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та Яблунівки.
Крім того, ситуація загострюється на ділянці траси Покровськ – Костянтинівка: російський виступ активно "витягується" в напрямку Добропілля, що створює ризики оточення для українських сил під Покровськом і Мирноградом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська захопили село Яблунівка у Сумській області. Крім того, було зафіксоване просування окупантів поблизу низки населених пунктів на сході та північному сході України.
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