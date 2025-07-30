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30 липня 2025, 08:33

Росіяни просуваються на Донеччині: під загрозою ще п'ять населених пунктів

30 липня 2025, 08:33
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фото: DeepState
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Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ поблизу кількох населених пунктів Донецької області

Про це інформує RegioNews із посиланням на DeepState.

За даними карти, ворог просунувся в районах Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та Яблунівки.

Крім того, ситуація загострюється на ділянці траси Покровськ – Костянтинівка: російський виступ активно "витягується" в напрямку Добропілля, що створює ризики оточення для українських сил під Покровськом і Мирноградом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська захопили село Яблунівка у Сумській області. Крім того, було зафіксоване просування окупантів поблизу низки населених пунктів на сході та північному сході України.

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