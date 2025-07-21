На Одещині судитимуть водія, який кинув гранату в людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгород-Дністровського району, який кинув учбову гранату у людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася у квітні в одному з сіл Шабівської громади. Правоохоронці встановили, що 55-річному водієві не сподобалося, як на узбіччі запаркувалися незнайомі чоловіки, що ремонтували авто. Він зупинився біля них і розпочав сварку, а потім дістав з-під водійського сидіння навчально-тренувальну гранату, витягнув з неї чеку, кинув у бік людей. Граната вибухнула, але ніхто не постраждав.

Правопорушника затримали. Йому загрожує штраф або обмеження волі.

Нагадаємо, за оборудки з боєприпасами житель Одещини проведе за ґратами понад чотири роки.