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21 липня 2025, 18:28

Убив дружину сокирою: жителю Київщини загрожує ув'язнення

21 липня 2025, 18:28
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Фото: Нацполіція
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У Київській області оголосили підозру чоловіку. Він завдав смертельних ударів власній дружині

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Київській області повідомили про підозру чоловіку, який завдав смертельних ударів сокирою дружині. Кримінальне провадження відкрито за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Це значить, що чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався під час сварки. Чоловік завдав дружині два удари по голові лезом сокири. Вона померла від отриманих травм. Відомо, що жінці було 63 роки.

Нагадаємо, раніше в Києві судили правоохоронця, який випадково вбив дружину. Це сталось, коли вони разом були на кухні, а він чистив зброю. Неочікувано для нього самого пролунав постріл, і його дружина померла.

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