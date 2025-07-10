У Миколаєві 8-річна дитина вбила котика

скріншот із відео

Інцидент стався вранці 8 липня у багатоповерхівці на проспекті Героїв України. Батьків хлопчика-вбивці притягли до відповідальності

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За словами жительки будинку, невідомий малолітній хлопчик вбив кота в ліфті. Дитина зайшла до ліфту з ще з живою тваринкою, а через деякий час вийшла з мертвим котом на руках.

Після зауважень заявниці, малолітній живодер залишив тварину в під’їзді та втік. Поліцейські встановили особу 8-річного хлопчика та його батьків.

"На матір малолітнього ювенальні поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 184 КУпАП за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох собак.