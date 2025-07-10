В Николаеве 8-летний ребенок убил котика

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Инцидент произошел утром 8 июля в многоэтажке по проспекту Героев Украины. Родителей мальчика-убийцы привлекли к ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По словам жительницы дома, неизвестный малолетний мальчик убил кота в лифте. Ребенок зашел в лифт с еще живым животным, а через некоторое время вышел с мертвым котом на руках.

После замечаний заявительницы, малолетний живодер оставил животное в подъезде и сбежал. Полицейские установили личность 8-летнего мальчика и его родителей.

"На мать малолетнего ювенальные полицейские составили административный материал по ч. 1 ст. 184 КУоАП за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух собак.