Ілюстративне фото

У Дніпрі користувачі соцмереж обурились через випадок із собакою. Власниця вирішила приспати пса, хоча в нього не було проблем зі здоров'ям

Про це RegioNews. У селі Телепино Черкаського району стався резонансний випадок жорстокого поводження з твариною. За попередньою інформацією, 26 червня 49-річний місцевий мешканець вистрілив у собаку з пневматичної гвинтівки. Унаслідок отриманого поранення тварина загинула на місці. На виклик оперативно прибули працівники поліції. Правоохоронці вилучили зброю, з якої було здійснено постріл, та задокументували всі обставини події. Крім того, слідчі призначили низку експертиз, зокрема судово-медичну, щоб встановити точну причину загибелі собаки." rel="nofollow" target="_blank">повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах стався скандал через новину про те, що в Дніпрі власниця вівчарки приспала тварину, хоча проблем зі здоров'ям у чотирилапого не було. Спочатку були оголошення онлайн, що для пʼятирічного пса Арчі, який все своє життя прожив у квартирі. Говорили, що власниця собаки планує їхати за кордон, а ветеринар збирався приспати тварину.

Через деякий час у ЗМІ опублікували зовсім іншу історію: пес мав неконтрольовану агресію. Собака нападав і на власницю, і на інших людей. Зазначалось, що заняття з кінологами та звернення до ветеринарів не допомогли. При цьому собаку не карали, бо кінологи радили ігнорувати таку поведінку.

Також опублікували фото, які нібито підтверджують випадки агресії з боку тварини.

Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловік вистрілив у собаку з пневматичної гвинтівки. Унаслідок отриманого поранення тварина загинула на місці. Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - "Жорстоке поводження з тваринами".