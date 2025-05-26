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26 травня 2025, 12:26

На Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох собак

26 травня 2025, 12:26
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фото: Національна поліція
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Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох собак у місті Лозова Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що 21 та 22 травня до Лозівського районного відділу поліції звернулись місцеві мешканці, які повідомили про виявлення місця поховання собак.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели огляд території, опитали свідків та вилучили тіла двох собак.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

На даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, росіяни масовано вдарили по передмістю Харкова.

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