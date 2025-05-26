На Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох собак

фото: Національна поліція

Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох собак у місті Лозова Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що 21 та 22 травня до Лозівського районного відділу поліції звернулись місцеві мешканці, які повідомили про виявлення місця поховання собак.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели огляд території, опитали свідків та вилучили тіла двох собак.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

На даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, росіяни масовано вдарили по передмістю Харкова.