В Николаеве после объявления воздушной тревоги раздался взрыв
Николаев атакуют вражеские дроны, в городе раздался взрыв
Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Угроза дронов! В Николаеве был слышен взрыв", - написал он.
Перед тем в городе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, россияне нанесли массированный удар по Николаеву.
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