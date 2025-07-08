В Николаеве после объявления воздушной тревоги раздался взрыв

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Угроза дронов! В Николаеве был слышен взрыв", - написал он.

Перед тем в городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, россияне нанесли массированный удар по Николаеву.