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08 июля 2025, 22:39

В Николаеве после объявления воздушной тревоги раздался взрыв

08 июля 2025, 22:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Николаев атакуют вражеские дроны, в городе раздался взрыв

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Угроза дронов! В Николаеве был слышен взрыв", - написал он.

Перед тем в городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, россияне нанесли массированный удар по Николаеву.

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