У Миколаєві легковик на смерть збив пішохода
Смертельна ДТП сталася у неділю, 6 липня, між вулицями Шосейна і Бузника в Миколаєві. Потерпілий помер у лікарні
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 18:30 на проспекті Центральному автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. За кермом легковика перебував 24-річний водій.
"В результаті автопригоди від отриманих травм пішохід помер у медичному закладі", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, на Черкащині двоє підлітків-мотоциклістів потрапили в ДТП. 13-річний і 15-річний хлопці, які не мали прав, дістали травми.