У Миколаєві легковик на смерть збив пішохода

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Смертельна ДТП сталася у неділю, 6 липня, між вулицями Шосейна і Бузника в Миколаєві. Потерпілий помер у лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 18:30 на проспекті Центральному автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. За кермом легковика перебував 24-річний водій.

"В результаті автопригоди від отриманих травм пішохід помер у медичному закладі", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі триває слідство.