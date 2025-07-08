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08 липня 2025, 04:35

У Миколаєві легковик на смерть збив пішохода

08 липня 2025, 04:35
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася у неділю, 6 липня, між вулицями Шосейна і Бузника в Миколаєві. Потерпілий помер у лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 18:30 на проспекті Центральному автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. За кермом легковика перебував 24-річний водій.

"В результаті автопригоди від отриманих травм пішохід помер у медичному закладі", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Черкащині двоє підлітків-мотоциклістів потрапили в ДТП. 13-річний і 15-річний хлопці, які не мали прав, дістали травми.

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