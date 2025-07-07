На Тернопільщині водій Fiat не впорався з керуванням і перекинувся

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У поліції повідомили, що 5 липня близько 16:00 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля Fiat Ducato не впорався з керуванням та перекинувся.

Тілесні ушкодження отримав пасажир фургона.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, у центрі Тернополя водій фургона наїхав на пенсіонерку.