На Тернопільщині водій Fiat не впорався з керуванням і перекинувся
Упродовж 4-6 липня в Тернопільській області сталось 7 ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
У поліції повідомили, що 5 липня близько 16:00 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля Fiat Ducato не впорався з керуванням та перекинувся.
Тілесні ушкодження отримав пасажир фургона.
У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Нагадаємо, у центрі Тернополя водій фургона наїхав на пенсіонерку.
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