В Николаеве легковушка насмерть сбила пешехода
Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 6 июля, между улицами Шоссейная и Бузника в Николаеве. Потерпевший скончался в больнице
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.
По данным следствия, около 18:30 на проспекте Центральном автомобиль Audi A4 сбил 81-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. За рулем легковушки находился 24-летний водитель.
"В результате аварии от полученных травм пешеход скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.
Правоохранители начали уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, в Черкасской области двое подростков-мотоциклистов попали в ДТП. 13-летний и 15-летний юноши, не имеющие прав, получили травмы.