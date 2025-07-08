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08 июля 2025, 04:35

В Николаеве легковушка насмерть сбила пешехода

08 июля 2025, 04:35
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 6 июля, между улицами Шоссейная и Бузника в Николаеве. Потерпевший скончался в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 18:30 на проспекте Центральном автомобиль Audi A4 сбил 81-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. За рулем легковушки находился 24-летний водитель.

"В результате аварии от полученных травм пешеход скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Черкасской области двое подростков-мотоциклистов попали в ДТП. 13-летний и 15-летний юноши, не имеющие прав, получили травмы.

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