В Николаеве легковушка насмерть сбила пешехода

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Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 6 июля, между улицами Шоссейная и Бузника в Николаеве. Потерпевший скончался в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 18:30 на проспекте Центральном автомобиль Audi A4 сбил 81-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. За рулем легковушки находился 24-летний водитель.

"В результате аварии от полученных травм пешеход скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.