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21 лютого 2025, 13:30

У Миколаєві посадовець ТЦК і голова лікарської комісії продавали фейкові медичні довідки

21 лютого 2025, 13:30
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили "схему" видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації. До неї були залучені командир взводу одного з правоохоронних органів Миколаївської області, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва та голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

Зловмисники підробляли медичні документи для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив "клієнтів", після чого посадовець центру комплектування спільно з головою ЛКК виготовляли медичні довідки із фіктивними діагнозами. Вартість такої "послуги" становила 8 тисяч доларів.

Протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Учасників затримали під час чергової передачі неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів вилучили документи з іменами осіб, що скористалися підробленими довідками.

"Трьом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних чоловіків за викуп мобілізованих.

ДБР слідство Миколаїв довідка мобілізація ТЦК ухилянти ухилення від мобілізації
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