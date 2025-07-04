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04 июля 2025, 13:52

В Николаеве будут судить правоохранителя, сотрудника ТЦК и медика, которые "продавали" фиктивные диагнозы мужчинам

04 июля 2025, 13:52
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фото: ГБР
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Правоохранители завершили досудебное расследование по организованной группе в Николаеве, которая выдавала фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В преступную группу входили командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева и директор местной больницы.

В конце 2024 года правоохранитель начал подыскивать лиц, желающих избежать призыва. В сговоре с должностным лицом ТЦК и медиком они оформляли фиктивные диагнозы, позволявшие "клиентам" получить увольнение от службы.

Стоимость "услуги" составила 8000 долларов США.

В феврале 2025 года все участники были задержаны во время передачи неправомерной выгоды.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве должностное лицо ТЦК и глава врачебной комиссии продавали фейковые медицинские справки.

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