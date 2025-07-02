Россияне ударили по Николаевщине: пострадали супруги, мужчина погиб

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Вчера кафиры обстреляли Куцурубскую общину Николаевского района. В результате атак погиб мужчина, пострадала его жена

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Утром агрессор совершил артиллерийский обстрел, а также атаковал общину FPV-дронами и БпЛА типа "Молния".

"В результате обстрелов в с. Дмитровка погиб 75-летний мужчина, ранена его 76-летняя жена, которая была госпитализирована в медучреждение", — говорится в сообщении.

К утру состояние пострадавшей — стабильное, средней тяжести. В селе повреждены частные дома, учебное заведение, детский сад, линия электроснабжения.

Кроме того, в результате одного из обстрелов в селе Солончаки возник пожар жилого дома. Его потушили.

Напомним, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. Ранения получили медицинские работники и пациенты.