Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, постраждали 10 людей
За минулу добу російська армія вбила двох мирних мешканців Донецької області. Також 10 цивільних зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За наявними даними, росіяни вбили жителів Райського та Новохатського.
"Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 295 загиблих і 7 421 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Куп'янський район Харківської області, загорілися складські приміщення. Одна людина загинула та ще одна отримала поранення.
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