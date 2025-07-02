Росіяни атакували Нікополь FPV-дроном: поранені 4 людини
Сьогодні вранці, 2 липня, російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Є постраждалі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Попередньо, загарбники атакували місто FPV-дроном. Внаслідок ворожого удару пошкоджені дві автівки, поранені четверо нікопольців.
"Всі госпіталізовані. Чоловік 65 років – "важкий". Ще двоє, 44 і 49 років, та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості", – поінформував очільник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, вночі українська ППО збила вісім ворожих БпЛА під час атаки на Дніпропетровщину.
Через російські обстріли постраждали 10 жителів ХерсонщиниВсі новини »
02 липня 2025, 08:30РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є руйнування та поранені
02 липня 2025, 07:40Окупанти атакували Одещину: пошкоджено припортову й туристичну інфраструктуру
02 липня 2025, 07:38
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю майже на 2 млн грн
02 липня 2025, 10:09Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, постраждали 10 людей
02 липня 2025, 09:55ДСНС показала кадри наслідків удару безпілотників по Харківщині
02 липня 2025, 09:48Росія запустила по Україні ракети та понад сотню дронів: як відпрацювала ППО
02 липня 2025, 09:15За добу на Сумщині – майже 80 обстрілів: пошкоджено цивільну інфраструктуру
02 липня 2025, 09:12У Запоріжжі правоохоронець та адвокатка привласнювали квартири померлих
02 липня 2025, 09:00США призупиняють постачання зброї Україні: в чому причина
02 липня 2025, 08:49Через російські обстріли постраждали 10 жителів Херсонщини
02 липня 2025, 08:30ППО збила 8 ворожих БпЛА під час атаки на Дніпропетровщину
02 липня 2025, 08:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни