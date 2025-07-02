Росіяни атакували Нікополь FPV-дроном: поранені 4 людини

фото: Сергій Лисак

Сьогодні вранці, 2 липня, російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Є постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Попередньо, загарбники атакували місто FPV-дроном. Внаслідок ворожого удару пошкоджені дві автівки, поранені четверо нікопольців.

"Всі госпіталізовані. Чоловік 65 років – "важкий". Ще двоє, 44 і 49 років, та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості", – поінформував очільник Дніпропетровської ОВА.