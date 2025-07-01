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01 липня 2025, 13:25

На Миколаївщині правоохоронця судитимуть за побиття затриманого у слідчому ізоляторі

01 липня 2025, 13:25
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фото: Державне бюро розслідувань
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На Миколаївщині завершено розслідування справи щодо побиття затриманого працівником слідчого ізолятора

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За матеріалами Державного бюро розслідувань, оперуповноважений ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" застосував фізичне насильство до одного з ув'язнених через порушення встановленої ним заборони на спілкування з іншими в'язнями.

За інформацією слідства, після обрання запобіжного заходу новоприбулому підозрюваному було самовільно призначено окрему камеру. Правоохоронець заборонив іншим засудженим контактувати з ним. Коли один з ув'язнених не дотримався цієї вимоги, працівник ізолятора навідався до камери і наніс йому численні удари по голові та тілу.

фото: Державне бюро розслідувань

Обвинувальний акт щодо цього інциденту вже направлено до суду. Слідчі ДБР продовжують працювати над цією справою, а також над питаннями забезпечення прав ув'язнених у виправних закладах.

Нагадаємо, окупанти накрили Миколаївщину з артилерії: є жертва, поранена жінка.

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