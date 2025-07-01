фото: Державне бюро розслідувань

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За матеріалами Державного бюро розслідувань, оперуповноважений ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" застосував фізичне насильство до одного з ув'язнених через порушення встановленої ним заборони на спілкування з іншими в'язнями.

За інформацією слідства, після обрання запобіжного заходу новоприбулому підозрюваному було самовільно призначено окрему камеру. Правоохоронець заборонив іншим засудженим контактувати з ним. Коли один з ув'язнених не дотримався цієї вимоги, працівник ізолятора навідався до камери і наніс йому численні удари по голові та тілу.

фото: Державне бюро розслідувань

Обвинувальний акт щодо цього інциденту вже направлено до суду. Слідчі ДБР продовжують працювати над цією справою, а також над питаннями забезпечення прав ув'язнених у виправних закладах.

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