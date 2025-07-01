фото: поліція Дніпропетровської області

У місті Самар правоохоронці повідомили про підозру 50-річному чоловіку за систематичне вчинення домашнього насильства

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За інформацією слідства, він тривалий час морально і фізично принижував власну 73-річну матір, завдаючи їй значних страждань.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству Самарівського районного відділу поліції неодноразово документували факти порушень. На чоловіка складали адміністративні протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується домашнього насильства.

Незважаючи на профілактичні заходи, бесіди, адміністративні стягнення та офіційні попередження про можливу кримінальну відповідальність, він продовжував знущатися над матір'ю.

30 червня слідчі офіційно повідомили чоловіку про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за домашнє насильство.

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