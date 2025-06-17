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17 червня 2025, 18:23

"Зливали" дані про ЗСУ, підпалювали автівки: на Харківщині засудили компанію з трьох зрадників

17 червня 2025, 18:23
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На Харківщині винесли вирок трьом зрадникам. Чоловіки виконували завдання російської спецслужби

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харківській області суд визнав трьох чоловіків у низці злочинів, серед яких державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Вони отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Це троє жителів Харківського регіону віком 41, 57 та 60 років, серед яких інженер-програміст, колишній військовий та безробітний чоловік. У соцмережі їх завербував російський агент.

Їхнім куратором був бойовик спецназу так званої "ДНР", який працює з російською ГРУ. За його вказівками зрадники вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області й передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками.

Також влітку 2024 року чоловіки підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Український захисник внаслідок цього отримав тяжкі поранення. Відомо, що вони планували й інші злочини, але їх затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала жителя Запоріжжя. Чоловік працював на росіян і допомагав наводити удари по місту. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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