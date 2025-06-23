фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Вчера днем оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области. В результате обстрела ранены три человека, среди которых двое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

В результате "прилетов" возникли пожары. В Очакове разрушены шесть жилых домов. Также на других местах горел сухостой.

"Ранены три человека, среди них — двое детей. Госпитализирован 7-летний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина. Все пострадавшие — в состоянии средней тяжести", — сообщили в ГСЧС.