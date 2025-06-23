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23 июня 2025, 01:45

Россияне атаковали ракетами Очаков: среди раненых — двое детей

23 июня 2025, 01:45
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фото: ГСЧС Украины в Николаевской области
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Вчера днем оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области. В результате обстрела ранены три человека, среди которых двое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

В результате "прилетов" возникли пожары. В Очакове разрушены шесть жилых домов. Также на других местах горел сухостой.

"Ранены три человека, среди них — двое детей. Госпитализирован 7-летний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина. Все пострадавшие — в состоянии средней тяжести", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, днем 22 июня оккупационные войска РФ атаковали Херсон из артиллерии. Из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения.

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