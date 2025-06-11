В Николаеве 11-летний подросток вылез на крышу недостроя, испугался и не смог спуститься

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Инцидент произошел 10 июня в одном из заброшенных зданий в Центральном районе Николаева. Спасатели оказали помощь испуганному ребенку

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 11-летний подросток поднялся на верхний этаж заброшенного здания, чтобы сделать красивые фото пейзажа. Спуститься парень самостоятельно не смог и очень испугался. Его товарищ не растерялся и вызвал на место происшествия работников ГСЧС.

Спасатели помогли юноше безопасно спуститься вниз. После этого чрезвычайники провели профилактическую беседу с "искателем приключений".