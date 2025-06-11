В Николаеве 11-летний подросток вылез на крышу недостроя, испугался и не смог спуститься
Инцидент произошел 10 июня в одном из заброшенных зданий в Центральном районе Николаева. Спасатели оказали помощь испуганному ребенку
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Оказалось, что 11-летний подросток поднялся на верхний этаж заброшенного здания, чтобы сделать красивые фото пейзажа. Спуститься парень самостоятельно не смог и очень испугался. Его товарищ не растерялся и вызвал на место происшествия работников ГСЧС.
Спасатели помогли юноше безопасно спуститься вниз. После этого чрезвычайники провели профилактическую беседу с "искателем приключений".
Напомним, в Черниговской области 14-летний парень пошел к пруду и пропал.
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