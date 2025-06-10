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10 июня 2025, 13:03

Суд отправил в СИЗО молодого человека, который готовил теракт в Николаеве

10 июня 2025, 13:03
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фото: freepik.com
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Суд в Николаеве отправил в СИЗО 18-летнего жителя Киевской области, подозреваемого в попытке теракта у здания ТЦК

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда г.Николаева в Фейсбуке, передает RegioNews.

"В Центральном райсуде рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения 18-летнему жителю Киевской области, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.258 УК Украины", - говорится в сообщении.

Согласно материалам ходатайства, фигурант, за денежное вознаграждение, согласился на предложение неустановленного лица совершать террористические акты, в том числе в южных областях Украины.

На судебном заседании подозреваемый признал факт совершения им указанных действий, сообщил, что искал работу в Интернете и уже впоследствии понял, что должен совершить.

Напомним, в Николаевской области судили наводчика, который "сливал" данные об ВСУ.

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