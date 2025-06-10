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10 червня 2025, 12:53

У Миколаєві запустили завод із переробки будівельного сміття

10 червня 2025, 12:53
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фото: Миколаївська міська рада
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У Миколаєві завдяки співпраці міста з японськими партнерами розпочало роботу підприємство із переробки будівельного сміття

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає RegioNews.

"У Миколаєві у тестовому режимі розпочав роботу завод із переробки будівельного сміття. Це стало можливим завдяки плідній співпраці міста з Японською агенцією міжнародного співробітництва (JICA)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це важливий об'єкт для міста, адже будівельне сміття, яке утворилося від руйнувань внаслідок російських обстрілів, отримує друге життя.

Нагадаємо, у Миколаєві в дитсадку зробили сучасне укриття на 180 місць.

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