На Миколаївщині у військовослужбовців вимагали хабарі за повернення із СЗЧ

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на у Миколаївській області, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зловмисники пропонували бійцям за 3000 доларів США повернення до військової служби та призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій.

На днях одного з фігурантів затримали під час одержання грошей.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України). Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину.

Як повідомлялось, на Миколаївщині керівництво військової частини незаконно нарахувало підлеглим майже 8 млн грн "бойових" виплат.