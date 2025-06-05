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В Николаевской области получил приговор мужчина, который "сливал" информацию об украинских военных. В то же время сам он назвал доказательства сфабрикованными

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Николаеве мужчину признали виновным в незаконном распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины. Осенью прошлого года он посылал данные о расположении подразделений ВСУ на территории "Госпиталя". Также он направил адрес помещения, в котором базировались подразделения Управления СБУ в Николаевской области и Управление СБУ в Херсонской области.

Когда у него изъяли телефон, переписка уже была удалена. Основным доказательством есть протокол о результатах снятия информации с электронных информационных систем.

На суде мужчина не признал вину. Он заявил, что доказательства якобы сфабрикованы только потому, что родился в РФ и проживал в Крыму.

По его словам, однажды вечером он получил звонок, но не ответил на него, переписал номер на бумагу, сделал фото, чтобы узнать из какого региона РФ этот звонок. Ведение переписки и передачу координат размещения ВСУ отрицал. При этом он подтвердил, что по телефону никто, кроме него самого, не пользовался.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 9 годам заключения.

Напомним, ранее в Харьковской области судили мужчину, который передавал данные о расположении военной техники ВСУ своему знакомому с РФ.