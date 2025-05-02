Жителя Миколаєва судитимуть, за те що він за 4500 доларів обіцяв викупити військовозобов’язаного чоловіка із ТЦК
Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо мешканця Миколаєва, який зі співробітником Миколаївського РТЦК та СП вимагав гроші з рідних військовозобов’язаних. Обвинувальний акт направлено до суду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Ділки вимагали гроші у родичів чоловіка, якого доставили до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Поки вони чекали результату, до них підійшов цивільний та запропонував за хабар "вирішити питання". Він повідомив, що має знайомих серед посадовців ТЦК та за 4500 доларів США домовиться, щоб їх родича відпустили додому.
Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою чотирьох поліцейських.
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