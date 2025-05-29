В Николаевской области руководство воинской части незаконно насчитало подчиненным почти 8 млн грн "боевых" выплат

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В Николаевской области работники Государственного бюро расследований разоблачили противоправный механизм начисления боевых выплат военным, которые на самом деле не находились в районах ведения военных действий и не принимали в них непосредственное участие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Незаконная схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей Николаевской области. Организовал ее начальник штаба совместно с братом, занимавшим должность руководителя одного из подразделений этой части, и своим помощником. Они подделали документацию, что вместе с полсотней других военнослужащих части вроде бы принимали участие в боевых действиях.

За три месяца такой "службы" государству был нанесен ущерб почти на 8 млн грн.

За совершенное злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, жителя Николаева будут судить, за то, что он за 4500 долларов обещал выкупить военнообязанного мужчину из ТЦК.