14:07  29 мая
В Сумской области пограничника задержали на взятке в $4000
13:22  29 мая
В Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель
10:51  29 мая
В Киеве и области – желтый уровень опасности из-за грозы
UA | RU
UA | RU
29 мая 2025, 15:21

В Николаевской области руководство воинской части незаконно насчитало подчиненным почти 8 млн грн "боевых" выплат

29 мая 2025, 15:21
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области работники Государственного бюро расследований разоблачили противоправный механизм начисления боевых выплат военным, которые на самом деле не находились в районах ведения военных действий и не принимали в них непосредственное участие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Незаконная схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей Николаевской области. Организовал ее начальник штаба совместно с братом, занимавшим должность руководителя одного из подразделений этой части, и своим помощником. Они подделали документацию, что вместе с полсотней других военнослужащих части вроде бы принимали участие в боевых действиях.

За три месяца такой "службы" государству был нанесен ущерб почти на 8 млн грн.

За совершенное злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, жителя Николаева будут судить, за то, что он за 4500 долларов обещал выкупить военнообязанного мужчину из ТЦК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаевская область армия коррупционная схема ГБР
В Николаевской области мужчину задержали за изнасилование односельчанки
29 мая 2025, 02:11
Оккупанты ударили по Николаевщине ракетами и дронами: пострадала 7-летняя девочка
28 мая 2025, 10:38
Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами: двое пострадавших
27 мая 2025, 08:35
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В результате авиаудара по Запорожской области обесточены 8 сел, – ОВА
29 мая 2025, 16:50
Неделя здоровья во Львове: медобследование можно пройти под открытым небом
29 мая 2025, 16:40
Россияне атаковали дроном частный сектор Херсона: есть раненые
29 мая 2025, 16:25
На Прикарпатье разыскали туристов, заблудившихся во время похода к озеру Несамовитое
29 мая 2025, 16:02
На Харьковщине возле авто военного ТЦК произошел взрыв: пострадавший потерял руку
29 мая 2025, 15:50
В Черкасской области судили мужчину с хронической болезнью за уклонение от мобилизации
29 мая 2025, 15:47
Удар КАБами по селу на Запорожье: количество жертв и пострадавших возросло
29 мая 2025, 15:42
В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой
29 мая 2025, 15:39
Завтра в Украине потеплеет до +26 градусов
29 мая 2025, 15:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »