На Миколаївщині чоловіка затримали за зґвалтування односельчанки
Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Йому загрожує тюремний термін
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Жінка разом із фігурантом та їх спільним знайомим відпочивала у компанії. Після того, як знайомий пішов, зловмисник залишився із 43-річною жінкою наодинці та, застосувавши фізичну силу, зґвалтував її.
В поліцію про злочин повідомила донька потерпілої. Правоохоронці затримали 42-річного фігуранта, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
З місця події поліцейські вилучили речові докази. Призначені необхідні експертизи.
Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує до 5 років тюрми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині чоловіка засудили за сексуальне насилля щодо власної доньки та двох її подруг.