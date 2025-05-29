На Миколаївщині чоловіка затримали за зґвалтування односельчанки

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Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Йому загрожує тюремний термін

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жінка разом із фігурантом та їх спільним знайомим відпочивала у компанії. Після того, як знайомий пішов, зловмисник залишився із 43-річною жінкою наодинці та, застосувавши фізичну силу, зґвалтував її.

В поліцію про злочин повідомила донька потерпілої. Правоохоронці затримали 42-річного фігуранта, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

З місця події поліцейські вилучили речові докази. Призначені необхідні експертизи.

Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині чоловіка засудили за сексуальне насилля щодо власної доньки та двох її подруг.