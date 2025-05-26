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26 травня 2025, 10:40

Атака на Миколаїв: в ОВА розповіли про стан потерпілих

26 травня 2025, 10:40
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фото: ДСНС Миколаївщини
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У ніч на 25 травня РФ здійснила масовану шахедну атаку на Миколаїв. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, шестеро осіб постраждали

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, половина потерпілих перебувають у лікарні.

"Вбито двоє людей. Ще шестеро – травмовані, трьом з них допомога була надана на місці чи амбулаторно. На ранок стан трьох постраждалих, яких було госпіталізовано, – стабільно важкий, без погіршення", – йдеться в повідомленні.

Віталій Кім також додав, що в ніч на 26 травня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони працювали по ворожим цілям.

Нагадаємо, вночі 25 травня росіяни атакували Миколаїв. Через ворожі обстріли загинув 77-річний чоловік. Пізніше рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки.

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