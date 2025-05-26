фото: ГСЧС Николаевской области

В ночь на 25 мая РФ совершила массированную шахидную атаку на Николаев. В результате обстрелов два человека погибли, шесть человек пострадали

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, половина потерпевших находятся в больнице.

"Убиты два человека. Еще шесть - травмированы, трем из них помощь была предоставлена на месте или амбулаторно. На утро состояние трех пострадавших, которые были госпитализированы, - стабильно тяжелое, без ухудшения", - говорится в сообщении.

Виталий Ким также добавил, что в ночь на 26 мая в Николаевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Напомним, ночью 25 мая россияне атаковали Николаев. Из-за вражеских обстрелов погиб 77-летний мужчина. Позже спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины.