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06 травня 2025, 14:46

Поліція випадково виявила гранати у волинянина: йому загрожує 7 років

06 травня 2025, 14:46
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фото: Національна поліція
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У селі Ратнівської громади Волинської області під час виїзду на виклик про домашнє насильство поліцейські виявили у 26-річного чоловіка дві гранати — Ф-1 та СВП

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце приїхали вибухотехніки, які вилучили боєприпаси та направили їх на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання боєприпасів.

Чоловіку може загрожувати до 7 років тюрми. Розслідування триває.

Правоохоронці наголошують, зберігання зброї та боєприпасів без дозволу — це злочин. Але якщо людина добровільно здасть зброю чи вибухівку, її можуть звільнити від відповідальності.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік загинув через вибух гранати.

Раніше на Дніпропетровщині військовий загинув у ліжку через боєприпас. За словами сусідів, до того, як сталась трагедія, з квартири чоловіка лунали крики.

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