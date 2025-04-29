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29 квітня 2025, 07:58

У Нацполіції розповіли, скільки зброї задекларували українці

29 квітня 2025, 07:58
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фото: з відкритих джерел
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В Україні з початку процесу декларування зброї громадянами було загалом задекларовано майже 7 тисяч одиниць вогнепальної зброї та понад 2,5 мільйона боєприпасів до неї

Про це повідмив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає RegioNews.

За його словами, на сьогодні до підрозділів Нацполіції звернулися 6 350 громадян, які задекларували майже 7 тисяч одиниць вогнепальної зброї:

  • автоматичної — 3 512 одиниць,

  • карабінів, гвинтівок і рушниць — 3 054 одиниці,

  • пістолетів і револьверів — 384 одиниці.

Також задекларовано понад 2,5 мільйона боєприпасів.

Найбільше декларують зброю громадяни Києва, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Частина українців також добровільно здає знайдену зброю, не бажаючи залишати її у себе.

Громадяни, які добровільно декларують зброю, звільняються від кримінального відповідальності.

У поліції зазначили для того, щоб задекларувати зброю потрібні:

  • письмова заява;
  • копія паспорта та ідентифікаційного податкового номера (ІПН);
  • витяг про місце проживання/реєстрації;
  • фотокартка розміром 3,5х4,5 см;
  • все це подаєте до найближчого підрозділу поліції та чекаєте ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, на Сумщині правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав гранати та патрони у приватному будинку, де мешкають діти. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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