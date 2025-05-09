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09 мая 2025, 10:34

В Николаеве мужчина держал в гараже арсенал оружия: ему грозит до 7 лет

09 мая 2025, 10:34
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фото: Национальная полиция
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В Николаеве правоохранители задержали 52-летнего местного жителя, у которого обнаружили арсенал опасных предметов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что полицейским поступила информация о том, что 52-летний житель областного центра хранит боеприпасы.

Во время осмотра домовладения николаевца в гаражном помещении обнаружили и изъяли 2 гранаты, 3 запала и 6 коробок с патронами к стрелковому оружию.

Злоумышленник был задержан. Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Его грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители отмечают, что хранение оружия и боеприпасов без разрешения — это преступление. Но если человек добровольно сдаст оружие или взрывчатку, его могут освободить от ответственности.

Напомним, в селе Ратновской общины Волынской области во время выезда на вызов о домашнем насилии полицейские обнаружили у 26-летнего мужчины две гранаты — Ф-1 и СВП.

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