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16 квітня 2025, 11:57
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Статистика безпліддя: як поширена ця проблема та як її вирішувати

16 квітня 2025, 11:57
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Безпліддя – це стан, при якому пара не може зачати дитину протягом тривалого часу, незважаючи на регулярні спроби

Тактика лікування та діагностики безпліддя залежить насамперед від його форми. У жінок найпоширенішими є трубне безпліддя (коли порушується прохідність маткових труб) та різні фолікулярні розлади, які не дозволяють відбуватися нормальній овуляції.

Чоловіче безпліддя виникає не рідше, ніж жіноче, хоча діагностується воно не так часто. Іноді ця проблема може мати змішаний характер, коли фактори безпліддя присутні як у чоловіка, так і у жінки.

Причини безпліддя

Причини безпліддя у чоловіків та жінок можуть виникати під впливом багатьох чинників – як вроджених (наприклад, генетичних), так і набутих (умови довкілля). Саме від причини безпліддя залежить можлива тактика лікування.

У чоловіків

Чоловіче безпліддя пов’язане насамперед із погіршенням якості або зменшенням кількості сперми.

Зменшення кількості рухливих сперматозоїдів може виникати через порушення їх утворення або ж під впливом зовнішніх чинників – наприклад, деяких інфекційних захворювань. Також чоловіче безпліддя може бути зумовлене механічним чинником – порушенням прохідності сім’явивідних шляхів.

Якість сперми може знижуватися з віком, через певні спадкові причини, а також внаслідок паління чи вживання алкоголю.

У жінок

Жіноче безпліддя діагностується довше, оскільки його розвиток можуть зумовлювати досить багато чинників:

  • порушення прохідності маткових труб;
  • захворювання яєчників;
  • гормональні порушення;
  • структурні аномалії матки;
  • хромосомні захворювання;
  • виснаження оваріального резерву.

Крім того, однією з причин жіночого безпліддя є так званий шийковий фактор – занадто агресивне середовище в шийковому каналі, яке не пропускає рухливі сперматозоїди до порожнини матки.

Методи лікування безпліддя

Розв’язання проблеми безпліддя в родині дозволяє не лише зачати та народити довгоочікувану й здорову дитину, а й паралельно покращити функціональний стан репродуктивної системи.

Не секрет, що ендометріоз частіше проявляється у жінок, які ще не народжували. При цьому зачаття й вагітність при ендометріозі проходять із підвищеним ризиком. Комплексне лікування обох захворювань дозволить покращити репродуктивне здоров’я жінки та дати їй шанс стати матір’ю.

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здоров`я жіноче здоровʼя чоловіче здоровʼя лікування безпліддя
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