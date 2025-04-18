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18 квітня 2025, 05:45

За тиждень у Харкові народилося 55 малюків

18 квітня 2025, 05:45
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фото: pixabay.com
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За минулий тиждень у Харкові народилося 55 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із 10 по 16 квітня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 55 малюків. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 35 хлопчиків та 20 дівчаток.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилася на світ 7971 дитина", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.

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