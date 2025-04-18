За тиждень у Харкові народилося 55 малюків
За минулий тиждень у Харкові народилося 55 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із 10 по 16 квітня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 55 малюків. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 35 хлопчиків та 20 дівчаток.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилася на світ 7971 дитина", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.
Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 15 цивільних, серед них — дитинаВсі новини »
17 квітня 2025, 08:09Масована атака на Дніпро: загинули 3 людей, серед них – дитина, ще 30 постраждали
17 квітня 2025, 07:40Нічого не можна виключати: в МЗС України прокоментували попередження Литви про жорстку атаку РФ на Великдень
16 квітня 2025, 22:55
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Битва за Бахмут: ЗСУ показали зруйноване росіянами місто
18 квітня 2025, 07:05На Рівненщині врятували пораненого червонокнижного орлана-білохвоста
18 квітня 2025, 06:40Парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія
18 квітня 2025, 06:10Хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що роками не мав інтиму після розставання з Іриною Білик
18 квітня 2025, 05:20На Буковині засудили чоловіка, який хотів спалити живцем колишніх дружину та тещу
18 квітня 2025, 05:05Мінус окопи та укріплення: на Півночі прикордонники знищили інженерну техніку окупантів
18 квітня 2025, 04:35В Україні стають трендом кольорові курячі яйця: чим вони відрізняються та скільки коштують
18 квітня 2025, 04:05Співачка Олена Тополя переспівала свій хіт про Київ українською
18 квітня 2025, 03:45У Києві затримали наркодилера, який збував у столиці кокаїн
18 квітня 2025, 03:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля