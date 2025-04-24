13:30  24 апреля
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
12:52  24 апреля
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 22:00

Ждали малыша 12 лет: в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие

24 апреля 2025, 22:00
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: unsplash.com
Читайте також
українською мовою

В Николаеве родился первый ребенок, родители которого воспользовались услугами по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в рамках Программы медицинских гарантий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление здравоохранения Николаева.

Отмечается, что девочка весом 3 кг появилась на свет в феврале 2025 года в акушерском отделении Городской больницы №5. Сегодня малыш чувствует себя хорошо, набирает вес, улыбается и дарит родителям радость.

"А история нашей молодой мамочки достаточно сложна – в течение 12 лет бесплодие, обследование, больницы, безрезультатные попытки забеременеть, и вот наконец – в 41 год – такое выстраданное счастье! Этот путь завершился рождением!", – говорится в сообщении.

Пара узнала о государственной программе лечения бесплодия в 2024 году и сразу обратилась за помощью. Благодаря бесплатным услугам в рамках Программы медицинских гарантий лечение прошло успешно, и уже вскоре супруги узнали о беременности.

В целом, с начала действия государственной Программы медицинских гарантий за пакетом "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий" в городе Николаеве обратилась за помощью 81 пара. На сегодняшний день по поводу беременности на учете состоят три женщины. В течение трех месяцев с начала года на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) направили 14 женщин.

По данным Минздрава, с начала действий такой программы уже более двух тысяч украинок обратились за услугами лечения бесплодия за государственный счет. Пока такие услуги доступны в 28 медицинских учреждениях Украины, среди которых государственные, коммунальные и частные клиники. Список можно найти на сайте НСЗУ, выбрав на дашборде пакет номер 63.

Напомним, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине, каждая женщина должна родить хотя бы два ребенка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаев ребенок младенец рождаемость лечение бесплодия
На Тернопольщине нашли 19-летнюю девушку, которая покинула новорожденного ребенка на улице
22 апреля 2025, 00:02
За неделю в Харькове родилось 55 малышей
18 апреля 2025, 05:45
Статистика бесплодия: как распространена эта проблема и как ее решать
16 апреля 2025, 11:57
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Киеве полиция нашла подростка, который издевался над котенком на камеру
24 апреля 2025, 22:30
В полиции показали, как вывозят гражданских из Покровска
24 апреля 2025, 22:22
РФ атаковала Киев северокорейской ракетой - Reuters
24 апреля 2025, 21:47
В Киеве пассажир попал под поезд метро: станции закрыли
24 апреля 2025, 21:21
В Сумской области 25 апреля объявили Днем траура
24 апреля 2025, 21:05
В Харьковской области разминировали еще около 320 гектаров территорий
24 апреля 2025, 21:00
На Волыни судили водителя за смертельное ДТП
24 апреля 2025, 20:37
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: ранены 4 гражданских
24 апреля 2025, 20:20
На Волыни мэр города получил подозрение из-за хищения бюджета при закупке авто для ВСУ
24 апреля 2025, 20:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »