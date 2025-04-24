Ждали малыша 12 лет: в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие

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В Николаеве родился первый ребенок, родители которого воспользовались услугами по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в рамках Программы медицинских гарантий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление здравоохранения Николаева.

Отмечается, что девочка весом 3 кг появилась на свет в феврале 2025 года в акушерском отделении Городской больницы №5. Сегодня малыш чувствует себя хорошо, набирает вес, улыбается и дарит родителям радость.

"А история нашей молодой мамочки достаточно сложна – в течение 12 лет бесплодие, обследование, больницы, безрезультатные попытки забеременеть, и вот наконец – в 41 год – такое выстраданное счастье! Этот путь завершился рождением!", – говорится в сообщении.

Пара узнала о государственной программе лечения бесплодия в 2024 году и сразу обратилась за помощью. Благодаря бесплатным услугам в рамках Программы медицинских гарантий лечение прошло успешно, и уже вскоре супруги узнали о беременности.

В целом, с начала действия государственной Программы медицинских гарантий за пакетом "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий" в городе Николаеве обратилась за помощью 81 пара. На сегодняшний день по поводу беременности на учете состоят три женщины. В течение трех месяцев с начала года на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) направили 14 женщин.

По данным Минздрава, с начала действий такой программы уже более двух тысяч украинок обратились за услугами лечения бесплодия за государственный счет. Пока такие услуги доступны в 28 медицинских учреждениях Украины, среди которых государственные, коммунальные и частные клиники. Список можно найти на сайте НСЗУ, выбрав на дашборде пакет номер 63.

Напомним, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине, каждая женщина должна родить хотя бы два ребенка.