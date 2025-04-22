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22 квітня 2025, 11:44

СБУ затримала інформатора РФ, який коригував удари по Миколаєву

22 квітня 2025, 11:44
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного учасника агентурної групи спецслужб Росії, яку викрили у березні

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що минулого місяця під час спецоперації в обласному центрі затримали 4-х російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари по місту.

Основними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які воюють на південному фронті.

Наразі за місцем проживання затримано п'ятого коригувальника, який після викриття ворожого осередку "заліг на дно".

Ним виявився 50-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору рашистів як прокремлівський "коментатор" у чатах Телеграм-каналів.

Він, як і решта учасників групи, контактували з окупантами через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), що переховується у Донецьку і працює одразу на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

При обшуках у затриманого виявлено мобільні телефони із доказами його роботи на РФ. Також у нього вилучено набої до стрілецької зброї, походження яких з'ясовують правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, житель Харківщини приєднався до окупантів і залякував місцевих.

Раніше в Києві затримали агента РФ. Це звукорежисер відомої радіостанції, який в перервах між ефірами виконував завдання російських спецслужб.

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