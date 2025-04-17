Фото: СБУ

Правоохоронці затримали російського шпигуна, який готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Затримали 47-річного громадянина РФ, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції. Виявилось, що паралельно з цим він виконував завдання російських спецслужб. Окупанти також задіяли його для підготовки серії терактів у центрі Києва.

Зрадник шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони, щоб знайти потенційні цілі для росіян. Між записами радіоефірів він обходив центральні вулиці Києва та фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових.

Російська спецслужба також планувала підірвати ці авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв. Правоохоронці затримали шпигуна вчасно, коли він "проводив дорозвідку" біля одного з оборонних відомств.

За даними правоохоронців, чоловік живе в Україні понад 10 років. За цей період він працював у різних медіагрупах, серед них - і ті, які наближені до заборонених прокремлівських партій. Завербували його росіяни наприкінці 2024 року.

Тепер чоловік перебуває під вартою. Йому вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали агента РФ. Росіяни дали йому завдання увійти в контакт зі співробітником СБУ та надати неправдиву інформацію.